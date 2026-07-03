Pasieniečių žvalgai Vilniuje aptiko Nyderlandų policijos ieškomą kompaktinį visureigį

Ankstyvą trečiadienio pavakarę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, tikrindami informaciją dėl vogto, įtariama, automobilio „Toyota RAV4“, rado jį vieno Vilniaus prekybos centro požeminėje automobilių aikštelėje.
Prie kompaktinio visureigio su norvegiškais valstybinio numerio ženklais vairo sėdėjo 26-erių vilnietis.
Apžiūrėję automobilį, pasieniečiai padarė prielaidą, kad jo identifikacinis kodas (VIN), kaip ir vairuotojo pateiktas norvegiškas šio automobilio registracijos liudijimas, – suklastoti. VSAT pareigūnai nustatė tikrąjį visureigio VIN, taip pat tikrąjį valstybinį numerį, kurio ženklai buvo išduoti automobilio savininkui.
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Paaiškėjo, kad jis – olandiškas ir kad Nyderlandų policija 2025-ųjų spalį paskelbė šios tojotos paiešką.
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Dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo VSAT Vilniaus rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Penktadienį tojotos vairuotojas buvo paleistas, skyrus jam kardomąsias priemones – rašytinį po apklausos pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą.
Automobilis „Toyota RAV4“ laikinai saugomas Vilniaus pasienio rinktinėje.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiToyota RAV 4
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