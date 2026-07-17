Lietuvos dienaKriminalai

Vilniečio škodoje – beveik 25 tūkst. eurų vertės baltarusiškų cigarečių krovinys

2026 m. liepos 17 d. 12:15
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Švenčionių rajone VSAT pareigūnai sučiupo sostinės gyventoją, automobiliu gabenusį devynias dėžes (4 500 pakelių) nelegalių cigarečių.
Daugiau nuotraukų (9)
Vėlyvą trečiadienio vakarą VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio pasienio užkardos pareigūnai rajoniniame kelyje ties Rakauskų kaimu (Švenčionių r.) sustabdė patikrinti automobilį „Škoda Superb“. Transporto priemonę su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 45-erių vilnietis.
Patikrinę automobilį, pasieniečiai bagažinėje rado devynias kartonines dėžes su Gardino (Baltarusija) tabako fabriko „Neman“ logotipais. Jose buvo 4 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius – 24 570 eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Susiję straipsniai
Pasinaudoję Interpolo ieškomais dokumentais du afganai iš Vilniaus tikėjosi išskristi į Paryžių

Pasinaudoję Interpolo ieškomais dokumentais du afganai iš Vilniaus tikėjosi išskristi į Paryžių

Lenkijos pilietis iš Latvijos per Lietuvą vežė šešis neteisėtus migrantus

Lenkijos pilietis iš Latvijos per Lietuvą vežė šešis neteisėtus migrantus

Į Baltarusiją važiavęs Afganistano pilietis pasieniečiams pateikė padirbtą savo šalies pasą

Į Baltarusiją važiavęs Afganistano pilietis pasieniečiams pateikė padirbtą savo šalies pasą

Baltarusiškas cigaretes vežusį vilnietį pasieniečiai sulaikė. Penktadienį paaiškės, kokia kardomoji priemonė jam bus skirta.
Automobilis „Škoda Superb“ ir nelegalios cigaretės laikinai saugomi Vilniaus pasienio rinktinėje.
kontrabandinės cigaretėssulaikymasŠvenčionių rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.