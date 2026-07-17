Vilniečio škodoje – beveik 25 tūkst. eurų vertės baltarusiškų cigarečių krovinys

Vėlyvą trečiadienio vakarą VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio pasienio užkardos pareigūnai rajoniniame kelyje ties Rakauskų kaimu (Švenčionių r.) sustabdė patikrinti automobilį „Škoda Superb“. Transporto priemonę su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 45-erių vilnietis.
Patikrinę automobilį, pasieniečiai bagažinėje rado devynias kartonines dėžes su Gardino (Baltarusija) tabako fabriko „Neman“ logotipais. Jose buvo 4 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius – 24 570 eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
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Baltarusiškas cigaretes vežusį vilnietį pasieniečiai sulaikė. Penktadienį paaiškės, kokia kardomoji priemonė jam bus skirta.
Automobilis „Škoda Superb“ ir nelegalios cigaretės laikinai saugomi Vilniaus pasienio rinktinėje.
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