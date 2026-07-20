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Alytaus kalėjimo bėglys prie Vilniaus sučiuptas tuo metu, kai beteisio vairuotojo atomobilyje mėgavosi ledais

2026 m. liepos 20 d. 09:13
Lrytas.lt
Vilniaus policijos pareigūnai gavę pranešimą apie įtartiną automobilį, Salininkuose mašiną patikrino. Paaiškėjo, kad vairuotojas yra beteisis, o kartu važiavo iš Alytaus kalėjimo prieš mėnesį pasprukęs kalinys. Vyras buvo sulaikytas ir nuvežtas atgal į kalėjimą.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 19 d. apie 14 val. 30 min. Vilniuje, Barčių g., sulaikytas ieškomas besargybinis nuteistasis (gim. 1990 m.), kuris prieš mėesį išvyko iš Alytaus kalėjimo į darbą ir nebegrįžo. Vyras perduotas Alytaus kalėjimo pareigūnams.
Šią informaciją patvirtino ir Lietuvos kalėjimų tarnyba. Kaip rašoma pranešime, liepos 19 d. Lietuvos kalėjimų tarnyba gavo informaciją iš Vilniaus rajono policijos pareigūnų, kad Salininkuose sulaikytas Alytaus kalėjimo Atvirų namų nuteistasis Edvinas Petrauskas (gim. 1990 m.).
Vyras nuo birželio 25 d. buvo ieškomas, nes nustatytu laiku negrįžo iš darbo į bausmės atlikimo vietą.
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Bėglys konvojuotas į Alytaus kalėjimą, kur jis toliau atliks jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę.
Pirminiais duomenimis, kalėjimo bėglys įkliuvo po to budrūs Salininkų gyventojai policijai pranešė apie įtartiną automobilį. Žmonės pareigūnus informavo, kad automobilyje trys įtartini vyrai valgo ledus, pranešėjas neatmetė, kad vyrai gali būti pavartoję narkotikų.
Atvykę pareigūnai rado nurodytą automobilį ir tris jame buvusius vyrus. Nustatyta, kad autombilio vairuotojas (gim. 1986 m.) neturi teisės vairuoti. Kadangi jis įkliuvo jau ne pirmą kartą, visi vyrai iš automobilio buvo išlaipinti, mašina techninės pagalbos sunkvežimiu išgabenta į saugomą aikštelę. Vairuotojui surašytas protokolas.
Tikrinant automobilio keleivių duomenys paaiškėjo, kad vienas vyras yra ieškomas kalėjimo bėglys. Jis buvo sulaikytas ir išsiųstas atgal į kalėjimą.
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