Lietuvos dienaKriminalai

Nuomoto mikroautobuso krovinių skyrių migrantų prigrūdęs ir juos į Lenkiją vežęs prancūzas jau siunčiamas į teismą

2026 m. liepos 20 d. 14:43
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu byloje, kurioje Prancūzijos pilietis kaltinamas neteisėtu žmonių gabenimu per valstybės sieną.
Daugiau nuotraukų (1)
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, šių metų liepos 5-ąją kaltinamasis Latvijoje į vairuojamo mikroautobuso krovinių skyrių įsisodino ir neteisėtai gabeno devyniolika nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje neturinčių užsieniečių.
Nustatyta, kad automobiliu vyras gabeno 11 Irano Respublikos, 4 Pakistano Respublikos, 3 Afganistano Respublikos piliečius ir vieną nenustatytos pilietybės žmogų. Tyrimo duomenimis, kaltinamasis užsieniečius gabeno į Lenkiją, siekdamas gauti pažadėtą 7 tūkst. eurų piniginį atlygį.
Vyras, veždamas užsieniečius, tą pačią dieną įvažiavo į Lietuvos teritoriją, tačiau važiuojant keliu Jurbarkas–Šakiai buvo sustabdytas policijos pareigūnų.

Geras pasiruošimas Burundžio piliečiams nepadėjo: užfiksavo nesėkmingą bandymą patekti į šalį

Atliekant šį ikiteisminį tyrimą prancūzas savo kaltę pripažino. Įvertinęs aplinkybių visumą, tyrimui vadovavęs prokuroras priėmė sprendimą ikiteisminį tyrimą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu.
Prokuroras prašo teismo Prancūzijos pilietį pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, ir, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, skirti 30 tūkst. eurų baudą, taip pat priteisti 40 tūkst. eurų sumą, atitinkančią transporto priemonės vertę.
Pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu perduotas Kauno apygardos teismui.
Kaip jau buvo skelbta, prancūzas migrantus gabeno Lietuvoje registruotu krovininiu furgonu „Volkswagen Crafter“ su įmonės „Bolt Drive“ logotipu.
Susiję straipsniai
Lenkijos pilietis iš Latvijos per Lietuvą vežė šešis neteisėtus migrantus

Lenkijos pilietis iš Latvijos per Lietuvą vežė šešis neteisėtus migrantus

Iš Latvijos keliavę prieglobsčio „prašytojai“, Rusijos ir Egipto piliečiai, sučiupti Lietuvoje

Iš Latvijos keliavę prieglobsčio „prašytojai“, Rusijos ir Egipto piliečiai, sučiupti Lietuvoje

Šakių r. sulaikytas prancūzas, į nuomoto mikroautobuso krovinių skyrių prigrūdęs migrantų

Šakių r. sulaikytas prancūzas, į nuomoto mikroautobuso krovinių skyrių prigrūdęs migrantų

Po sulaikymo į įvykį reagavo ir įmonė, kurios mikroautobusu naudojosi užsienietis.
„Visiškai netoleruojame neteisėtos veiklos naudojantis „Bolt Drive“ paslaugomis. Naudotojo, išsinuomojusio šią transporto priemonę, prieiga prie platformos yra sustabdyta. Bendradarbiaujame su teisėsaugos institucijomis ir teikiame visą tyrimui reikalingą informaciją“, – redakcijai atsiųstame komentare po incidento tvirtino „Bolt Drive“ generalinis vadovas Lietuvoje Svajūnas Aliukonis.
migrantaiBylaprancūzas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.