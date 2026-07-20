Nuomoto mikroautobuso krovinių skyrių migrantų prigrūdęs ir juos į Lenkiją vežęs prancūzas jau siunčiamas į teismą

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, šių metų liepos 5-ąją kaltinamasis Latvijoje į vairuojamo mikroautobuso krovinių skyrių įsisodino ir neteisėtai gabeno devyniolika nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje neturinčių užsieniečių.
Nustatyta, kad automobiliu vyras gabeno 11 Irano Respublikos, 4 Pakistano Respublikos, 3 Afganistano Respublikos piliečius ir vieną nenustatytos pilietybės žmogų. Tyrimo duomenimis, kaltinamasis užsieniečius gabeno į Lenkiją, siekdamas gauti pažadėtą 7 tūkst. eurų piniginį atlygį.
Vyras, veždamas užsieniečius, tą pačią dieną įvažiavo į Lietuvos teritoriją, tačiau važiuojant keliu Jurbarkas–Šakiai buvo sustabdytas policijos pareigūnų.
Geras pasiruošimas Burundžio piliečiams nepadėjo: užfiksavo nesėkmingą bandymą patekti į šalį
Atliekant šį ikiteisminį tyrimą prancūzas savo kaltę pripažino. Įvertinęs aplinkybių visumą, tyrimui vadovavęs prokuroras priėmė sprendimą ikiteisminį tyrimą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu.
Prokuroras prašo teismo Prancūzijos pilietį pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, ir, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, skirti 30 tūkst. eurų baudą, taip pat priteisti 40 tūkst. eurų sumą, atitinkančią transporto priemonės vertę.
Pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu perduotas Kauno apygardos teismui.
Kaip jau buvo skelbta, prancūzas migrantus gabeno Lietuvoje registruotu krovininiu furgonu „Volkswagen Crafter“ su įmonės „Bolt Drive“ logotipu.
Susiję straipsniai
Po sulaikymo į įvykį reagavo ir įmonė, kurios mikroautobusu naudojosi užsienietis.
„Visiškai netoleruojame neteisėtos veiklos naudojantis „Bolt Drive“ paslaugomis. Naudotojo, išsinuomojusio šią transporto priemonę, prieiga prie platformos yra sustabdyta. Bendradarbiaujame su teisėsaugos institucijomis ir teikiame visą tyrimui reikalingą informaciją“, – redakcijai atsiųstame komentare po incidento tvirtino „Bolt Drive“ generalinis vadovas Lietuvoje Svajūnas Aliukonis.