Po grasinimų Lazdijų r. gyventojai atlikta skubi krata vyro namuose – rasti neteisėtai laikomi šautuvai ir šaudmenys

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 20 d. apie 17 val. 52 min. gautas moters (gimusi 1997 m.) pranešimas, kad jai grasinama susidorojimu.
Tą pačią dieną apie 19 val. Lazdijų r., Krasenkos kaime, vyro (gim. 1967 m.) name, kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi lygiavamzdis šautuvas, 16 kalibro 17 šovinių bei pneumatinis šautuvas „GAMO“.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į sulaikymo patalpą.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ir dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
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