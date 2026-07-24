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Kėdainių r. girtas vyras iš balkono šaudė dažasvydžio ginklu – atsidūrė ligoninėje

2026 m. liepos 24 d. 08:46
Lrytas.lt
Kėdainių rajone sulaikytas girtas vyras, kuris iš savo buto balkono šaudė dažasvydžio ginklu. Vyras dėl savo sveikatos būklės atsidūrė ligoninėje, jam gresia baudžiamoji atsakomybė dėl grasinimo nužudyti.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 23 d. apie 19 val. 50 min. Kėdainių r., Miegėnų kaime vyras (gim. 1990 m.), pasiėmęs dažasvydžio ginklą, šaudė iš buto balkono.
Atvykus pareigūnams ir šaulį sulaikius paaiškėjo, kad jis yra girtas. Vyrui nustatytas 2,21 prom. girtumas.
Įvykio metu žmonės nenukentėjo.
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Sulaikytasis dėl sveikatos būklės išvežtas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar žmonių terorizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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