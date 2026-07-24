Lenkijos pasieniečiai vėl sulaikė 16 migrantų, nelegaliai atvykusių iš Lietuvos

Palenkės pasienio apsaugos pareigūnai informuoja, kad Seinų pareigūnai naktį iš ketvirtadienio į penktadienį sulaikė kurjerį, vežusį 6 užsieniečius.
Migrantai ir jų kurjeris sulaikyti patikrinimui sustabdžius automobilį „Seat“ su lenkiškiais valstybiniais numeriais. Paaiškėjo, kad 33 metų Lenkijos pilietis veža 6 Somalio piliečius, neturinčius dokumentų, suteikiančių teisę būti Lenkijoje.
Dar 10 Somalio piliečių, kurie pėsčiomis perėjo Lietuvos ir Lenkijos sieną, Seinų pareigūnai sulaikė penktadienį anksti iš ryto. Užsieniečiai sieną neteisėtai perėjo draudžiamoje vietoje.
Sulaikytas kurjeris bendrauja su tyrėjais. Už neteisėtą sienos kirtimo organizavimą jam gresia iki 8 metų laisvės atėmimo bausmė.
Sulaikyti užsieniečiai, atlikus privalomus veiksmus, bus perduoti Lietuvos pareigūnams.
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