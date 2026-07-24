Per savaitę sučiupti du vyrai, skraidinę dronus draudžiamose zonose

Vienas pažeidimas užfiksuotas liepos 18 d. apie 16 val. 30 min. Nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis pastebėtas draudžiamoje zonoje prie Palangos oro uosto. Nustatytas droną skraidinęs Lietuvos pilietis (gim. 1976 m.) pareigūnams aiškino, jog norėjo apžiūrėti stogą, tačiau jis neturėjo leidimo kelti bepilotį orlaivį.
Dėl šio įvykio skrydžiai Palangos oro uoste nebuvo sustabdyti.
Kitas įvykis užfiksuotas liepos 22 d. apie 19 val. 20 min. Šį kartą nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis užfiksuotas draudžiamoje zonoje Vilniaus r., Riešės seniūnijoje, Kermuškių kaime, „Litgrid“ teritorijoje.
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Įvykio vietoje sulaikytas Lietuvos pilietis (gim. 1977 m.) aiškino, kad fotografavo sklypą, tačiau reikiamo leidimo neturėjo.
Abiems pažeidėjams gresia administracinė atsakomybė dėl orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimo.
Lietuvos administracinių nusižengimų kodeksas skelbia, kad skrydžių vykdymas, naudojant bepiločius orlaivius ir bepiločių orlaivių sistemas, virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų, arba draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje, neturint tam teisės, užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.
Viešojo saugumo tarnyba primena, kad prieš vykdant bepiločių orlaivių skrydžius būtina įsitikinti, ar pasirinktoje vietovėje nėra taikomų oro erdvės apribojimų, o tais atvejais, kai to reikalauja teisės aktai, iš anksto gauti visus privalomus leidimus. Atsakingas bepiločių orlaivių naudojimas padeda užtikrinti aviacijos, strateginės infrastruktūros ir visuomenės saugumą.
dronaipažeidėjaiViešojo saugumo tarnyba (VST)
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