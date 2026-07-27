Autostradoje greta Vilniaus paryčiais girtas vairuotojas savo automobilį nuvairavo į griovį

Incidentas liepos 27 d. įvyko kelyje A2 (Panevėžys – Vilnius), nuo Maišagalos pavažiavus apie 1 km sostinės link. Paryčiais pravažiuojantys žmonės policijai pranešė, kad čia nuo kelio nuvažiavo lengvasis automobilis.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad nuo kelio nuvažiavęs automobilis „VW Passat“, kurį vairavo 1961 m. gimęs vyras. Vairuotojas per avariją nenukentėjo, tačiau jis buvo girtas. Pirmu pūtimu vyras į alkotesterį pripūtė 1,90 prom., antru – 1,51 prom.
Įvykis tiriamas.
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