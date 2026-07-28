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Indas ir pakistanietis iš Vilniaus bandė išsiųsti didelę narkotikų partiją į Bahreiną ir JAE – abu įkliuvo ir aiškinsis teisme

2026 m. liepos 28 d. 11:18
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Vilniaus apygardos prokuratūra teismui su kaltinamuoju aktu perdavė baudžiamąją bylą, kurioje sostinėje gyvenantys du užsieniečiai W. Sh. ir Sw. S., veikdami bendrininkų grupėje, kaltinami labai didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabanda ir neteisėtu disponavimu labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu turint bendrą tikslą jas parduoti ar kitaip platinti.
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Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2025 m. rugsėjo mėnesį, kai Vilniuje, siuntų paskirstymo terminalo darbuotojas pastebėjo siuntose esančią slėptuvę ir iškvietė policijos pareigūnus. Siuntos, kurias atvykusiam kurjeriui perdavė kaltinamieji, turėjo būti siunčiamos į Jungtinius Arabų Emyratus ir Bahreino Karalystę.
Policijos pareigūnams W. Sh. Ir Sw. S. nuomojame bute padarius kratą, buvo aptiktas labai didelis kiekis – beveik 2 kg (1780, 3 g) įvairių psichotropinių medžiagų.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Indijos ir Pakistano piliečiai, naudodami specialiai tam pritaikytas priemones ir būdus, impregnavo į A4 formato popieriaus lapus dalį psichotropinių medžiagų bei, siekdami išvengti muitinės kontrolės, šiuos lapus paslėpė siuntų dėžėse padarytose slėptuvėse.
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Įtariamiesiems skirtos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimas.
Už šias nusikalstamas veikas įstatymas numato laisvės atėmimą laisvės atėmimu nuo dešimties iki penkiolikos metų ir laisvės atėmimą nuo dešimties iki aštuoniolikos metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
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