Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 27 d. kreipėsi moteris (gimusi 1971 m.), kuri pareiškė, kad laikotarpyje nuo birželio 12 d. iki liepos 19 val. Vilniaus r., būnant namuose, jai paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys žmonės, kurie, prisistatę finansų specialistais, apgaulės būdu išviliojo 56 484 eurus.
Taip pat liepos 27 d. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1967 m.), kuris pareiškė, kad Vilniuje, būnant namuose, su juo susisiekė nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę finansų specialistais, apgaulės būdu išviliojo 6 150 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
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