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Vilniaus r. gyventoja patikėjo rusakalbiais „finansų specialistais“ – nuostolis viršija 56 tūkst. eurų (1)

2026 m. liepos 28 d. 09:33
Lrytas.lt
Patikėję „finansų specialistais“ prisistatančiais sukčiais, du vilniečiai prarado didelę sumą pinigų. Nusikaltėlių ieško policija.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 27 d. kreipėsi moteris (gimusi 1971 m.), kuri pareiškė, kad laikotarpyje nuo birželio 12 d. iki liepos 19 val. Vilniaus r., būnant namuose, jai paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys žmonės, kurie, prisistatę finansų specialistais, apgaulės būdu išviliojo 56 484 eurus. 
Taip pat liepos 27 d. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1967 m.), kuris pareiškė, kad Vilniuje, būnant namuose, su juo susisiekė nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę finansų specialistais, apgaulės būdu išviliojo 6 150 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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