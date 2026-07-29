Prie Dieveniškių kilpos pričiuptas šalčininkietis gali netekti savo BMW su slėptuve cigaretėms

Pirmadienio rytą VSAT Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos pareigūnai kelyje Krakūnai–Dieveniškės–Šalčininkai ties Širvių kaimu (Šalčininkų r.) patikrinti sustabdė automobilį BMW 740. Transporto priemonę su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 29-erių šio rajono gyventojas.
Minėtoji vieta yra netoli išvažiavimo iš vadinamosios Dieveniškių kilpos, kurią iš visų pusių supa Baltarusijos teritorija. Čia pasieniečiai atlieka visų keliaujančių asmenų bei transporto priemonių patikrą.
VSAT pareigūnams kilus įtarimų, kad sustabdytu automobiliu gali būti gabenamas nelegalus krovinys, BMW detaliai apžiūrai buvo pristatytas į netoliese esantį Vilniaus teritorinės muitinės Šalčininkų kelio postą.
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Atlikdami automobilio patikrą, atsukę už galinės sėdynės įmontuotą dangtelį, pasieniečiai pamatė baltarusiškų cigarečių pakelius. Rūkalai buvo paslėpti negamykliniu būdu įrengtame kuro bake. Tokių pat cigarečių aptikta ir už galinės sėdynės atlošo, po skydeliu prie stiklo.
Automobilį nuvarius į Gintaro Žagunio pasienio užkardą, VSAT pareigūnai iš jame aptiktų slėptuvių ištraukė 800 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Papildomai apžiūrėję automobilį, priekinių sėdynių atlošuose pasieniečiai rado dar 200 pakelių tos pat rūšies baltarusiškų cigarečių.
Iš viso šalčininkiečio automobilyje BMW su įrengtomis slėptuvėmis aptikta 1 000 pakelių cigarečių, kurių vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 5 460 eurų.
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Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką šalčininkiečiui Gintaro Žagunio pasienio užkardoje pradėta administracinio pažeidimo, už kurį įstatyme numatyta bauda nuo 5 200 iki 6 000 eurų, teisena.
Neteisėtai rūkalus gabenusiam vyrui buvo įteiktas šaukimas atvykti į minėtą pasienio užkardą, kai ten bus nagrinėjama jo administracinė byla.
Automobilis ir baltarusiškos cigaretės laikinai saugomi VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinyje.
Tikėtina, kad, pažeidėjas ne tik turės sumokėti baudą, bet ir praras savo automobilį, kuris gali būti konfiskuotas.
kontrabandinės cigaretėsBMWŠalčininkų rajonas
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