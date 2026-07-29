Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 28 d. Kaišiadorių r. PK gautas moters (gimusi 1946 m.) pranešimas, kad liepos 23 d. Kaišiadoryse, būnant namuose, jai paskambino nepažįstamas žmogus (bendravo rusų kalba), kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaulės būdu išviliojo 4 500 eurų. Pinigus moteris atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Liepos 27 d. pranešėjai vėl paskambino nepažįstama rusiškai kalbanti moteris, kuri prisistatė policijos pareigūne ir pasakė, kad pas ją atvyks žmogus bei atveš banko kortelę, nuo kurios reikės nuimti pinigus. Tą pačią dieną moteris iš bankomato nuėmė 23 000 eurų, kuriuos atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Moteriai padaryta 4500 eurų žala.
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Liepos 28 d. Jonavos r. PK gautas moters (gimusi 1964 m.) pranešimas, kad liepos 27 d. Jonavoje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami žmonės (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę „Google“ ir banko darbuotojais, apgaulės būdu įtikino atiduoti banko kortelę, kurią ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Vėliau moteris pastebėjo, kad nuo jos banko sąskaitos pasisavinta 23 860 eurų.
Įtariamieji vyras (gim. 1989 m.) ir moteris (gimusi 2002 m.) sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Liepos 28 d. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1960 m.), kuris pareiškė, kad liepos 22 d. apie 19 val. Vilniuje, namuose, jam paskambino nepažįstami žmonės (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę įmonės „Google“ ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo banko mokėjimo kortelę bei įtikino per interneto platformą paimti 15 000 eurų paskolą.
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Vėliau nukentėjusysis pastebėjo, kad iš jo banko sąskaitos neteisėtai buvo išgryninta 23 000 eurų.
Vilniaus apskrities VPK praneša apie dar du kitus sukčiavimo atvejus, užfiksuotus sostinėje. Kaip rašoma policijos pranešime, liepos 28 d. kreipėsi moteris (gimusi 1946 m.), kuri pareiškė, kad liepos 22 d. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami žmonės, kurie prisistatę medicinos ir banko darbuotojais, bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 9 000 eurų.
Taip pat liepos 28 d. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1949 m.), kuri pareiškė, kad liepos 6 d. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami žmonės, kurie prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 8 500 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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