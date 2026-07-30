Į pasieniečių pasalą pateko trys alytiškiai, atvažiavę į mišką pasiimti oro balionais atskraidintų cigarečių

Pirmadienio naktį, tikrindami informaciją dėl kontrabandinių cigarečių gabenimo oro balionais, VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos (KTV) Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, bendradarbiaudami su kolegomis iš VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus, miške ties Veismūnų kaimu (Alytaus r.), aptiko didmaišį su dideliu kontrabandinių cigarečių kroviniu.
Pasitelkus VSAT Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Rytų skyriaus pareigūnus, netoli radimvietės pasieniečiai surengė pasalą. Po poros valandų, jau prašvitus, į mišką pasiimti ryšulių su rūkalais atvažiavo Lietuvoje registruotas mikroautobusas „Citroen Jumper“. Iš už priedangos pasirodę VSAT pareigūnai sulaikė juo atvykusius tris vyrus.
Nustatyta, kad pasiimti iš Baltarusijos atskraidintų cigarečių atvažiavo 24-erių, 35-erių ir 38-erių alytiškiai, iš kurių vienas, neseniai deportuotas iš Airijos, neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos.
Visi trys vyrai buvo uždaryti į sostinės areštinę.
Į Alytaus rajoną oro balionų junginiu iš rytų atskraidintame didmaišyje buvo 24 kartoninės dėžės (12 tūkst. pakelių), pažymėtos Gardino (Baltarusija) tabako fabriko „Neman“ logotipais. Bendra cigarečių „NZ Gold“ ir „Minsk Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – per 65,5 tūkst. eurų.
Dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT KTV Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už abi šias nusikalstamas veikas įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
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Po apklausos du įtariamieji buvo paleisti, skyrus jiems kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje. Tuo tarpu trečiajam teismas skyrė pačią griežčiausią – suėmimą trims mėnesiams.
Kontrabandinės cigaretės ir automobilis „Citroen Jumper“ laikinai saugomi Vilniaus pasienio rinktinėje.
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