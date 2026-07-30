Nufilmuotos trumpos gaudynės Tauragėje: sučiuptas kalėjime turėjęs sėdėti beteisis vairuotojas

Kaip informuoja Tauragės apskrities VPK, trečiadienį (liepos 29 d. – red past.) apie 19 val. 34 min. Tauragės mieste pareigūnai pastebėjo automobilį, kurį vairavo vyras, kuriam yra atimta teisė vairuoti transporto priemones.
Pareigūnams bandant sustabdyti vairuotoją, šis nepakluso teisėtam reikalavimui sustoti ir bandė pasišalinti.
Sustabdęs transporto priemonę, vairuotojas staiga iššoko iš automobilio ir nubėgo. Pareigūnai operatyviai pasivijo bėglį ir jį sulaikė.
Nustatyta, kad transporto priemonę vairavo 24-erių Tauragės miesto gyventojas. Patikrinimo metu paaiškėjo, kad jis buvo blaivus.
Taip pat nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu jam buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė. Sulaikytasis pristatytas į bausmės atlikimo vietą.
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Policija primena, kad teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdymas ir transporto priemonės vairavimas neturint teisės vairuoti kelia pavojų visiems eismo dalyviams ir užtraukia įstatymuose numatytą atsakomybę.