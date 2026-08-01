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Girtų kelių erelių „nuotykiai“ Kaune: vienas užlėkė ant borto, kitas rėžėsi į automobilį

2026 m. rugpjūčio 1 d. 09:48
Lrytas.lt
Penktadienį girti vairuotojai laikinoje sostinėje sukėlė dvi avarijas. Jie abu avarijų bandė pabėgti, bet buvo greitai išaiškinti.
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Vietos policija informavo, jog apie 11 val. 15 min. Seniavos pl. esančioje žiedinėje sankryžoje rastas ant kelkraščio bortelio užvažiavęs, automobilis „Toyota“. Nustatyta, kad automobilį vairavo neblaivus vyras (gim. 1979 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1.59 prom.
Taip pat nustatyta, jog maždaug 20 val. 40 min. Partizanų g., vyras (gim. 1990 m.) vairuodamas automobilį „Citroen C4“, susidūrė su automobiliu „Audi“ ir iš įvykio vietos pasišalino. Vairuotojas surastas, jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2.57 prom.
Kaunasgirti vairuotojaiAvarijos
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