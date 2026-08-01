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Muitinės pareigūnai Kauno apylinkėse aptiko šešėlinį nikotino pagalvėlių fabriką – rasta šimtai tūkstančių dėžučių 

2026 m. rugpjūčio 1 d. 12:26
Gediminas Kulikauskas, Muitinės kriminalinės tarnybos atstovas ryšiams su visuomene
Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai, bendradarbiaudami su OLAF (Europos kovos su sukčiavimu tarnyba), liepos viduryje Kauno apylinkėse vienos įmonės patalpose aptiko nelegalų nikotino pagalvėlių gamybos fabriką. Rasta gamybos linija ir šimtai tūkstančių dėžučių (kiekis dar tikslinamas) su jau pagaminta produkcija.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto vertimosi ūkine veikla ir svetimo prekės ženklo naudojimo, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.
Bendradarbiaudami su OLAF, MKT Kauno skyriaus pareigūnai dar šių metų balandį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vienos Lietuvos mažosios bendrijos galimo vertimosi neteisėta ūkine veikla ir intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.
Liepos viduryje Kauno apylinkėse muitinės kriminalistai patikrino šio įmonės patalpas. Kratos metu aptikta įrenginių linija, skirta nikotino pagalvėlių gamybai, pakavimui ir etikečių klijavimui.
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Rasta apie 30 skirtingų rūšių įvairių skonių, skirtingą nikotino kiekį turinčių nikotino maišelių dėžutėse. Iš viso sulaikyta daugiau nei 330 tūkst. dėžučių su žinomų gamintojų prekiniais ženklais. Aptikta ir daugybė (kiekis dar tikslinamas) jau pagamintų nikotino pagalvėlių dėžutėse be jokio ženklinimo.
Taip pat rastas didelis kiekis įvairios žaliavos (skysčių ir birių medžiagų) nikotino pagalvėlių gamybai.
Pareigūnų žiniomis šešėlinė gamykla nikotino pagalvėles tiekė Skandinavijos, Baltijos šalims ir Jungtiniams Arabų Emyratams.
MKT Kauno skyriuje tęsiamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine veikla ir svetimo prekės ženklo naudojimo. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3–iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
Pagal Lietuvos Respublikos tabako gaminių kontrolės įstatymo nuostatas nikotino pagalvėlės nelaikytinos tabako gaminiais. Tačiau Lietuvoje jos vertinamos kaip švediško tabako gaminio, vadinamojo „snuso“ imitacija, todėl vadovaujantis minėto įstatymo 18 str. 1 d. 8 p., Lietuvos teritorijoje juridiniams asmenims yra uždrausta jų gamyba ir prekyba Lietuvoje. Be to, nikotinas, kuris buvo aptiktas įmonės patalpose, pagal poveikį yra sveikatai klasifikuojamas kaip ūmiai toksiška medžiaga.
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