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Skaudžios motociklo ir mopedo avarijos: sužeisti 2 žmonės, vienas vairuotojų – girtas

2026 m. rugpjūčio 2 d. 09:13
Lrytas.lt
Vilniaus ir Švenčionių rajonuose šeštadienį per avarijas nukentėjo du žmonės, važiavę motociklu ir mopedu.
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Polcija pranešė, jog apie 11 val. 46 min. Vilniaus r., Marijampolio sen., Parudaminio k., Vilniaus g. susidūrė „MB“, kurį vairavo blaivi 43 metų moteris ir mopedas „Honda“, kurį vairavo 46 metų vyras. Keleivio vietoje mopedu kartu važiavo nepilnametis (gim. 2010 m.), kuris patyrė sužalojimus.
Taip pat pranešta, kad apie 23 val. Švenčionių r. sav., Pabradės sen. Pušalotos k., neblaivus 53 metų vyras ( 2,19 prom.) vairavo motociklą „Salmo“ – neturėdamas teisės vairuoti, jis nesuvaldė transporto priemonės ir krito kelyje.
Avarijos metu nukentėjo 40 metų keleivė, kuri buvo nuvežta į ligoninę tolimesnei apžiūrai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniaus rajonasŠvenčionių rajonasAvarijos
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