Elektrėnų gyventojas nuteistas už sovietų agresijos prieš Lietuvą per Sausio 13-ąją šiurkštų menkinimą

Ši baudžiamoji byla buvo baigta baudžiamuoju įsakymu – tai yra asmeniui pripažinus kaltę ir sutikus baigti bylą nerengiant žodinių posėdžių.
Išnagrinėjęs Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu, teismas Lietuvos Respublikos pilietį pripažino kaltu dėl viešo pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, jų neigimo ar šiurkštaus menkinimo.
Teismas vyrui skyrė 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigodamas jį šiuo laikotarpiu būti savo gyvenamojoje vietoje išskyrus laiką, skirtą nuvykti į sveikatos priežiūros įstaigas ar į darbą, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei pradėti dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje.
Sausio 13-osios byloje padėtas taškas: Lietuvos aukščiausiasis teismas paskelbė galutinį verdiktą
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Edvinas Navickas, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Tyrimo duomenimis, Elektrėnų gyventojas R. M. š. m. sausio 13 d. savo viešoje paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino kito socialinio tinklo „Facebook“ puslapio vaizdo įrašu su Sausio 13-osios įvykiais bei prirašė įrašą „Po tanku vikšrais buvo pakišti manekėnai o ne žmonės. Ir padarytos noutraukos įmituojant kad po tankai papoulė žmonės“ (kalba netaisyta).
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Teismas, įvertinęs užfiksuotas aplinkybes bei kitus byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad R. M., paskelbdamas tokio pobūdžio įrašą, viešai užgauliu ir įžeidžiančiu būdu neigė bei šiurkščiai menkino 1990–1991 m. agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų įvykdytus labai sunkius ir sunkius nusikaltimus Lietuvos gyventojams.
Prokuratūra pranešė, kad teismo baudžiamasis įsakymas, priimtas birželio 29 d., nebuvo apskųstas ir jau yra įsiteisėjęs.
ELTA primena, kad 1991 m. sausio 13-osios naktį sovietiniai kariniai daliniai šturmavo Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, kuriuos saugojo taikūs ir beginkliai žmonės. Iš viso žuvo 14 laisvės gynėjų, ši data Lietuvoje minima kasmet.
Agresiją vykdę sovietų karininkai už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui vėliau buvo nuteisti už akių.
Sausio 13-ojiBylaVilnius
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