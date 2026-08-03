Kauno policija aiškinasi, kas siautėjo parduotuvėje

Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 664 38047 arba el. paštu mantas.kliucininkas@policija.lt.
Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 5 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas, o už viešosios tvarkos pažeidimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str., gresia viešieji darbai, arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorai.