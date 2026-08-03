Taiklūs pasieniečių „šūviai“: vos per keliolika minučių – keturi kontrabandininkų dronai su rūkalais

Kontrabandininkai prarado keturis dronus su 4 000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Šiemet valstybės sieną su Baltarusija saugantys VSAT pareigūnai perėmė jau 42 bepiločius orlaivius.
Ketvirtadienio vakare pasienio ruožą ties Kuodžių kaimu (Lazdijų r.) žvalgiusių VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnų dėmesį patraukė garsai, sklidę nuo Baltarusijos pusės.
Tokius paprastai skleidžia skrendantys bepiločiai orlaiviai. Pasieniečiai nedelsdami ta kryptimi panaudojo dvi turimas antidronines įrangas ir blokavo pažeidimo rajoną.
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Apžiūrėdami vietovę, VSAT pareigūnai miške aptiko nukritusį mėlynos spalvos bepilotį orlaivį, o nuo jo už 50 m – skaidria polietileno plėvele apvyniotą ryšulį.
Tęsdami vietovės apžiūrą, po kelių minučių pasieniečiai rado antrą droną, baltos spalvos, o maždaug už 20 m nuo jo – dar vieną ryšulį. Netrukus aptikta trečia skraidyklė, mėlyna, o už kelių metrų nuo jos – trečias ryšulys.
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Ketvirtasis dronas, baltas, taip pat pametęs panašų savo krovinį, rastas dar už kelių minučių.
Per mažiau kaip pusvalandį pasieniečiai surinko keturias kontrabandininkų skraidykles, gabenusias po vieną ryšulį.
Radinius nuvežę į Kapčiamiesčio pasienio užkardą, VSAT pareigūnai juos apžiūrėjo ir suskaičiavo 4 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ ir „NZ Black“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio rūkalų kiekio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 21 840 eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Kontrabandinės cigaretės ir skraidyklės laikinai saugomi Kapčiamiesčio pasienio užkardoje.
Per mažiau kaip septynis 2026-ųjų mėnesius pasieniečiai nutupdė 42 kontrabandininkų skraidykles.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo nutupdytos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaidronai
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