Teismui perduota byla dėl išpuolio prieš Kauno teisėją teismo posėdžio metu

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorai.
Tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Nemuno policijos komisariato veiklos skyriaus pareigūnai.
Baudžiamosios bylos duomenimis, šių metų gegužės 18 dieną, vykstant viešam teismo posėdžiui Kauno apygardos teisme, kaltinamasis, nesutikdamas su teisėjo priimtu sprendimu, viešai įžeidė teismo posėdžiui pirmininkavusį teisėją ir demonstravo nepagarbą teismui.
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Vyras į teisėjo perspėjimus laikytis teismo posėdžio tvarkos nereagavo – toliau vartojo necenzūrinius žodžius ir į teisėją sviedė dokumentų aplanką.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, tęsdamas savo veiksmus, kaltinamasis du kartus ranka trenkė į stiklinę laikino sulaikymo patalpą. Nuo smūgių buvo sugadintas vienas sulaikymo patalpos stiklas su jį laikiusiu rėmu.
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Tokiais veiksmais buvo padaryta 363 eurų turtinė žala. Manoma, kad tokiais veiksmais buvo sutrikdyta teismo posėdžio eiga, visuomenės rimtis ir tvarka.
Vyrui pareikšti kaltinimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 straipsnį „Nepagarba teismui“ ir 284 straipsnį „Viešosios tvarkos pažeidimas“.
Baudžiamajame kodekse už viešosios tvarkos pažeidimą ir nepagarbą teismui griežčiausia numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.