Apykoję nuplėšęs ir pasprukęs kalėjimo bėglys pagaliau sučiuptas – slapstėsi su policijos ieškoma moterimi

Kaip rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime, Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai sėkmingai baigė daugiau kaip mėnesį trukusią nuteistojo paiešką – rugpjūčio 4-osios rytą Vilniaus rajone sulaikytas bausmės atlikimo vengęs nuteistasis Vladislavas Gaticho (gim. 1994 m.).
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2026 m. birželio 30 d., kai trumpalaikės išvykos į Respublikinį priklausomybės ligų centrą Vilniuje metu nuteistasis bandė nusiimti jam skirtą elektroninio stebėjimo įrenginį. Apie įvykį nedelsiant buvo pranešta policijai, o į paskutinę elektroninio stebėjimo įrenginio užfiksuotą buvimo vietą atvykę pareigūnai rado sugadintą stebėjimo įrenginį.
Pats kalinys iš įvykio vietos buvo pasišalinęs.
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Atliekant ikiteisminį tyrimą ir kriminalinės žvalgybos veiksmus buvo surinkta informacija, kad ieškomas bėglys slapstosi Vilniaus rajono Baltosios Vokės seniūnijoje kartu su Lietuvos policijos ieškoma moterimi.
Rugpjūčio 4 d., apie 7 val., Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai realizavo surinktą informaciją ir sulaikė bėglį bei kartu buvusią ieškomą moterį. Ji perduota Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, o nuteistasis pristatytas į Pravieniškių 1-ąjį kalėjimą.
sulaikymasbėglysLietuvos kalėjimų tarnyba
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