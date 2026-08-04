Šeimyninė drama greta Vilniaus: moteris nužudyta, susižalojęs vyras su policijos apsauga išvežtas į ligoninę

Viskas prasidėjo rugpjūčio 4 d. apie 14 val., kai pagalbos telefonu paskambinusi moteris pranešė, kad į jos namus Avižieniuose, Kardelių g., braunasi buvęs vyras. Pasak moters, vyrui skirtas smurto artimoje aplinkoje orderis, jis negali artintis prie šeimos.
Pasak pranešimo, vyras išdaužė namo stiklą, viduje yra vaikų, tačiau greitosios pagalbos medikų nereikia.
Kol kas iki galo neaišku, kas įvyko toliau. Kol kas žinoma tiek, kad įvykio vietą atvykus pareigūnams, čia jau skubiai prireikė ir greitosios pagalbos medikų. Vaizdas name tarnyboms atvykus buvo baisus – visur pilna stiklų, kruvina 43 metų moteris rasta visa kruvina ir dar gyva.
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Atvykus medikams moteris (gimusi 1983 m.) buvo išnešta į lauką ir gaivinama, tačiau netrukus buvo konstatuota jos mirtis. Pasak liudininkų, ant moters kūno matėsi daugybė žaizdų.
Čia pat rastas ir 31 metų vyras. Jis irgi buvo kruvinas. Pirminiais duomenimis, vyras pats save žalojo peiliu. Jis buvo agresyvus, vyriškį tramdė policijos pareigūnai.
Greitosios pagalbos medikai vyrą (gim. 1994 m.) į ligoninę išvežė su policijos palyda.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šeimos nario nužudymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nužudė savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
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