Medininkų pasienio kontrolės punkte sulaikytas galimai suklastotą vairuotojo pažymėjimą turėjęs svetimšalis

Antradienį paryčiais VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai, dirbę Medininkų pasienio kontrolės punkte, tikrino į Lietuvos Respubliką atvykstančius keleivius. Mūsų šalyje registruotu automobiliu „Audi A4 Avant“ vykusio vyro pasieniečiai paprašė pateikti vairuotojo pažymėjimą.
Vairuotojas pateikė jo vardu Rumunijoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, kuris pareigūnams sukėlė įtarimų. Nuodugniai patikrinę dokumentą, pasieniečiai nustatė, kad vyro pateiktas neva Rumunijoje išduotas pažymėjimas, įtariama, yra visiška klastotė, nes neatitinka saugios dokumentų gamybos reikalavimų. Pateiktame dokumente trūko reikiamų apsaugos elementų.
Vyras teigė, kad galimai suklastotas dokumentas yra autentiškas, nes jį gavo oficialioje Rumunijos institucijoje. Jis taip pat pabrėžė, kad Latvijoje vairuotojo pažymėjimo egzaminą reikia laikyti latvių kalba, kurios jis nemoka.
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Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatymas numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki trejų metų.
Užsienietis pristatytas į VSAT Vilniaus pasienio rinktinę. Antradienį jam skirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
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