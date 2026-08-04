Prieš teismą stojo du iš žmonių daugiau kaip 150 tūkst. išvilioję telefoniniai sukčiai

Nuo organizuotos nusikalstamos telefoninių sukčių grupės 2026 m. vasario ir kovo mėnesiais Lietuvoje nukentėjo 8 asmenys, iš jų išviliota pinigų suma viršija 150 tūkst. eurų, dar 50 tūkst. eurų buvo pasikėsinta išvilioti.
Sudėtingam ir didelės apimties ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, du jauni Ukrainos piliečiai (gim. 2005 m. ir 2007 m.), veikdami organizuotoje grupėje su kitais asmenimis, pagal iš anksto parengtą nusikalstamų veikų planą ir susitarimą, iš nukentėjusiųjų paėmė jų turėtus grynuosius pinigus, įgijo svetimas elektroninės mokėjimo priemones ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, atliko finansines operacijas neteisėtai panaudodami svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenimis.
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Tokiu būdu apgaule kaltinamieji savo ir kitų asmenų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą – 152 tūkst. 110 eurų.
Paskambinę nukentėjusiesiems telefonu, organizuotos grupės nariai rusų kalba prisistatydavo paslaugas teikiančių įmonių darbuotojais ar kitais asmenimis, įtraukdavo juos į pokalbį.
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Dažniausiai nukentėjusiesiems būdavo pranešama, kad reikia pratęsti elektros tiekimo paslaugų sutartį ar patikrinti elektros skaitiklius, todėl prašoma pateikti asmens duomenis, įvardinti namuose laikomą grynųjų pinigų sumą, kurią reikėtų patikrinti bei deklaruoti ar pan.
Įtariama, kad, įgiję žmonių pasitikėjimą, nusikaltėliai iš jų išviliodavo grynuosius pinigus, elektroninės bankininkystės duomenis ir kitą svarbią informaciją, neretai – pačias banko mokėjimo korteles.
Pasinaudodami iš nukentėjusiųjų išviliota informacija ar jų banko kortelėmis, kaltinamieji ištuštindavo bankų sąskaitas.
Organizuotos grupės nariai iš vieno asmens dar kėsinosi išvilioti 50 tūkst. eurų, tačiau žmogus, supratęs, kad jam skambina sukčiai, apie tai informavo policijos pareigūnus.
Policijos pareigūnai įvykio vietoje sulaikė vieną Ukrainos pilietį, atvykusį neva patikrinti asmens turimų grynųjų pinigų.
Abiem kaltinamiesiems šiuo metu taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.