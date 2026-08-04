Byloje yra daugiau nei 250 nukentėjusiųjų iš įvairių Lietuvos vietovių, kurie pervesdavo pinigus už naujus mobiliuosius telefonus ir naudotus automobilius, tačiau nesulaukė nei prekių, nei sugrąžintų pinigų.
Bendra žala, kurią patyrė apgauti gyventojai, siekia 88 tūkst. eurų.
Šioje byloje M. Šidlauskui buvo pareikšti kaltinimai sukčiavimu ir neteisėtu užsiėmimu juridinio asmens veikla.
Susiduriame su telefoninių sukčiavimų banga: šiais metais sukčiai jau išviliojo apie 5 mln. eurų
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad už 26 metų kauniečio M. Šidlausko nugaros stovėjo kiti nusikaltėliai, kurių nustatyti nepavyko.
„Bylos duomenimis, kaltinamasis, veikdamas pagal kitų asmenų nurodymus ir už pažadėtą atlygį, įsigijo visas bendrovės akcijas, paskyrė save jos direktoriumi, įregistravo bendrovės duomenų pakeitimus, finansų ir mokėjimo įstaigose atidarė sąskaitas, gavo mokėjimo korteles ir elektroninės bankininkystės priemones.
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Bendrovė faktiškai jokios ūkinės komercinės veiklos nevykdė ir buvo naudojama neteisėtai veiklai nuslėpti“, – teigiama antradienį Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėjos ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Ingos Ramanauskaitės išplatintame pranešime.
Po to, pasinaudojant bendrovės vardu buvo sukuriamas įspūdis klientams, kad firma veikia legaliai, iš tiesų užsiima automobilių ir telefonų prekyba elektroninėje parduotuvėje „Telemaxi.lt“.
Sukčiai „parduodavo“ „BMW“ ir „Audi“ markių automobilius.
Avansą pervesdavę žmonės likdavo it musę kandę – nei prekių, nei sumų sugrąžinimo jie nesulaukdavo.
Panašiai į spąstus patekdavo ir telefonų pirkėjai, suvilioti aferistų skelbiamomis žemesnėmis nei rinkos kainomis.
„Sukčiavimas buvo tęstinis ir gerai organizuotas, nuo jo nukentėjo daug fizinių bei juridinių asmenų, o padaryta žala iki šiol iš esmės neatlyginta.
Teismas taip pat įvertino, kad kaltinamas nebuvo nusikalstamos schemos organizatorius, veikė vadovaujamas kitų asmenų, pats išgrynino mažiau nei pusę visos apgaule įgytos sumos, o patikimų duomenų, kad būtų gavęs visą jam pažadėtą atlygį, byloje nenustatyta“, – apie M. Šidlausko rolę detalizuojama tame pačiame teismo pranešime.
Atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažino tai, kad M. Šidlauskas pripažino esmines nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, gailėjosi ir pripažino nukentėjusiųjų turtinių reikalavimų pagrįstumą.
Sunkinanti aplinkybė – nusikalstamus jis padarė veikdamas bendrininkų grupėje.
Už neteisėtą juridinio asmens veiklą M. Šidlauskuipaskirta 75 parų arešto bausmė, o už sukčiavimą – 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Bausmes subendrinus, jam paskirta galutinė 3 metų laisvės atėmimo bausmė.
Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į M. Šidlausko amžių (nusikaltimus jis padarė, būdamas 19 metų), naujų nusikaltimų nebuvimą ir kitus faktorius.
„Teismo vertinimu, realus laisvės atėmimo bausmės atlikimas, praėjus ilgam laikotarpiui nuo nusikalstamų veikų padarymo, susilpnintų pasiektą resocializacijos rezultatą ir apsunkintų nuteistojo galimybes atlyginti nukentėjusiesiems padarytą žalą“, – taip motyvuota, kodėl sukčius nebuvo pasiųstas į kalėjimą.
Per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį M. Šidlauskas įpareigotas tęsti darbą arba mokslą, būti gyvenamojoje vietoje nuo 23.00 val. iki 6.00 val.
Be to, per 9 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos jis turės dalyvauti elgesio pataisos programoje ir 2 metus negalės organizuoti elektroninės prekybos, steigti juridinius asmenis.
Teismas M. Š. taip pat paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – 2 metams atėmė teisę užsiimti juridinių asmenų steigimo ir valdymo bei elektroninės prekybos organizavimo veikla.
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