Vilniuje rastas revolveris, Birštone – šoviniai, o pievoje Vilniaus rajone – rankinė granata

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienio vakarą, 19.57 val., Vilniuje, Žvėryno ir Šeškinės seniūnijoje esančioje Paribio gatvėje, miškelyje, rastas ir paimtas šaunamasis ginklas „Revolver Agnet“. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklu.
Tos pačios dienos vakarą, apie 19.55 val., Vilniuje, Bajorų kelyje, pievoje, rasta rankinė kovinė granata be sprogdiklio. Ją sunaikinimui paėmė Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Įvykio aplinkybės tiriamos, surinkta medžiaga.
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Dieną, apie 15.40 val., Birštone, Algirdo gatvėje, patalpose rasti ir paimti šeši vienetai 7.65 mm kalibro šovinių.
Aiškinamasi, kas yra šaudmenų savininkas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
VilniusBirštonasrevolveris
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