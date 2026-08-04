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Vilniuje rastas revolveris, Birštone – šoviniai, o pievoje Vilniaus rajone – rankinė granata

2026 m. rugpjūčio 4 d. 08:14
Policijos pareigūnai Vilniuje ir Birštone paėmė ginklus ir šaudmenis – miškelyje Vilniuje rastas šaunamasis ginklas, o pievoje Vilniaus rajone – rankinė granata.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienio vakarą, 19.57 val., Vilniuje, Žvėryno ir Šeškinės seniūnijoje esančioje Paribio gatvėje, miškelyje, rastas ir paimtas šaunamasis ginklas „Revolver Agnet“. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklu.
Tos pačios dienos vakarą, apie 19.55 val., Vilniuje, Bajorų kelyje, pievoje, rasta rankinė kovinė granata be sprogdiklio. Ją sunaikinimui paėmė Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Įvykio aplinkybės tiriamos, surinkta medžiaga.
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Aiškinamasi, kas yra šaudmenų savininkas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
VilniusBirštonasrevolveris
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