Investuoti internetu norėjęs vilnietis prarado 13,4 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 5 d. į Vilniaus r. PK kreipėsi vyras (gim. 1968 m.), kuris pareiškė, kad š. m. gegužės 15 d. internete radus skelbimą apie investicines paslaugas ir jį užpildžius, su juo telefonu susisiekė nepažįstami žmonės (bendravo rusų kalba), kurie, įtikinę investuoti į internetinę investavimo platformą, apgaulės būdu išviliojo 13 400 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
sukčiaisukčiavimasVilniaus rajonas
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