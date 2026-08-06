Lietuvos dienaKriminalai

Investuoti internetu norėjęs vilnietis prarado 13,4 tūkst. eurų

2026 m. rugpjūčio 6 d. 10:24
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlių, apgavusių investuoti norėjusį rajono gyventoją ir išviliojusių 13,4 tūkst. eurų.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 5 d. į Vilniaus r. PK kreipėsi vyras (gim. 1968 m.), kuris pareiškė, kad š. m. gegužės 15 d. internete radus skelbimą apie investicines paslaugas ir jį užpildžius, su juo telefonu susisiekė nepažįstami žmonės (bendravo rusų kalba), kurie, įtikinę investuoti į internetinę investavimo platformą, apgaulės būdu išviliojo 13 400 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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sukčiaisukčiavimasVilniaus rajonas
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