Per ilgąjį Velykų savaitgalį gaisruose žuvo du žmonės, trys patyrė traumų

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) praneša, kad šeštadienį, 17.21 val., buvo gautas pranešimas apie gaisrą Anykščių rajone, Svėdasų seniūnijoje, Daujočių kaime. Atvykus ugniagesiams, apleisto dviejų aukštų mūrinio pastato antrajame aukšte esančiame kambaryje, lovoje, buvo rastas smarkiai apdegusio vyro kūnas. Gaisro metu sudegė lova, apdegė sienų tapetai, dalis grindų, aprūko lubos.

Pirmadienio naktį, 1.44 val., Zarasų rajone, Grebeniškių kaime, atvira liepsna degė medinis gyvenamasis namas. Po nuolaužomis buvo rastas smarkiai apdegęs vyro kūnas. Gaisro metu išdegė namo vidus, sudegė stogas ir perdanga.

Sekmadienį, pirmąją Velykų dieną, 14.09 val. pranešta apie gaisrą Vilniuje, K. Donelaičio gatvėje, daugiabučio devintajame aukšte. Atvykus ugniagesiams, prie namo gulėjo pro langą iššokęs žmogus. Paauglys buvo sąmoningas, jis buvo išvežtas į ligoninę. Nupjovę šarvuotų durų spyną, ugniagesiai pateko į butą. Trijų kambarių buto svetainėje degė baldai. Gaisro metu išdegė svetainė, nuo karščio išdužo langų stiklai, aprūko visas butas. Bute autonominio dūmų detektoriaus nebuvo.

18.40 val. Panevėžyje, Pušaloto gatvėje, degė gyvenamojo namo vidus. Gaisro metu apdegė namo savininkė, ją greitosios pagalbos medikai apžiūrėjo vietoje. Gaisro metu išdegė vienas kambarys, virtuvė, išdužo langas. Dūmų detektoriaus name nebuvo.

Pirmadienį, apie 18 val., Šiauliuose, Pavasario gatvėje, liepsnojo medinis ūkinis pastatas. Gaisravietėje buvusi moteris, galimai apsinuodijusi dūmais, po greitosios pagalbos medikų apžiūros buvo išvežta į ligoninę.

Šeštadienį, 17.33 val., Zarasų rajone, Štadvilių kaime, angare degė sukrauti šieno rulonai. Traktoriumi iš jo buvo išvežta ir vandeniu perlieta 50 šieno rulonų. Ugniagesiams pavyko išsaugoti apie 100 šieno rulonų.

Apie 22 val. Raseinių rajone, Gabšių kaime, degė 90 sukrautų šieno rulonų. Traktoriumi kūgis buvo perkrautas ir užgesintas.

Sekmadienio naktį, 3.19 val., Vilniaus rajone, Paberžės seniūnijoje, Glitiškių kaime, atvira liepsna degė medinis ūkinis pastatas, prie kurio buvo priblokuoti du garažai. Atvykus ugniagesiams, pastato stogas jau buvo sudegęs ir įgriuvęs. Ugniagesiams nuo liepsnų pavyko apsaugoti abu garažus ir šalia stovintį pastatą.

Po vidurdienio Elektrėnuose, Venecijos gatvėje, degė metalinis vagonėlis. Gaisro metu išdegė jo vidus, taip pat apdegė šalia jo stovėjusio pramoginio katerio šonas.

21.14 val. Varėnos rajone, Senosios Varėnos kaime, degė gyvenamajame name įrengta pirtis. Gaisro metu apdegė pirties sienos ir lubos, aprūko namo vidus. Dūmų detektoriaus name nebuvo.

Pirmadienį, 14.43 val., Molėtų rajone, Luokesos seniūnijoje, Ažubalių kaime, atvira liepsna degė mediniai padėklai, sukrauti prie gamybinio pastato sienos. Gaisro metu apdegė ir buvo nuardyta 100 kv. m pastato stogo dangos ir 40 kv. m sienų, sudegė mediniai padėklai. Pastate buvo įrengta priešgaisrinė signalizacija.

16 val. Alytaus rajone, Raitininkų seniūnijoje, Lydekininkų kaime, liepsnojo medinis ūkinis pastatas. Gaisro metu apdegė ir buvo nuardyta 90 kv. m stogo konstrukcijų ir dangos, viduje buvęs šienas sulietas vandeniu, apdegė 3 kub. m lentų ir įvairūs ūkio reikmenys.

16.20 val. Šilutės rajone, Macikų kaime, atvira liepsna degė medinis sodo namelis. Gaisro metu sudegė jo stogas, apdegė sienos bei pastato viduje buvęs turtas.

22.23 val. Varėnos rajone, Valkininkų miestelyje, liepsnojo medinis ūkinis pastatas. Gaisro metu sudegė jo stogas, apdegė sienos ir viduje buvę šieno rulonai.

Pirmadienį, apie 16 val., buvo pranešta, kad Raseiniuose, Dubysos gatvėje, tvenkinyje galimai nuskendo žmogus. Atvykę ugniagesiai už 2 m nuo kranto aptiko ir ištraukė skenduolį.

Per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti ir 38 žolės gaisrų. Jų metu išdegė per 10 ha pievų ir kitų atvirųjų teritorijų. Iš viso šiemet ugniagesiai vyko gesinti 301 žolės gaisrą. Šių gaisrų metu išdegė per 83 ha pievų ir kitų atvirųjų teritorijų