Rimtas cheminis incidentas Kaune: apsinuodijo siuntų sandėlio darbuotojas, prireikė visų tarnybų

Kaip Lrytas sužino Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, rugpjūčio 11 d. apie 9 val. 24 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Darbo g. įsikūrusį siuntų bendrovės „SmartPosti“ sandėlį. Buvo pranešta, kad iš vienos siuntos išsiliejo skystis, darbuotojui garai graužia gerklę.
Atvykę ugniagesiai išsiaiškino, kad iš siuntos išsiliejo buityje bei maisto pramonėje valymui ir dezinfekcijai naudojama peracto rūgštis.
Turimais prietaisais išmatavę oro taršą ugniagesiai pakitimų nenustatė.
Išsiliejusi medžiaga buvo surinkta, viskas sudėta į sandarą talpą, įvykio vieta aptverta. Surinktą medžiagą išvežti turėtų kitos įmonės darbuotojai, galintys tai daryti.
Nukentėjęs siuntų bendrovės perduotas greitosios pagalbos medikams.
Peracto rūgštis yra naudojama buityje ir bei maisto pramonėje valymui ir dezinfekcijai. Kaip anksčiau jau yra skelbęs Lrytas, ji susidaro maišant vandenilio peroksidą ir actą.
Šie du ingredientai plačiai giriami kaip natūralios valymo priemonės, bet sumaišius juos viename inde, gali susidaryti itin pavojinga rūgštis.
Vandenilio peroksidą ir actą galima naudoti kartu valant tą patį paviršių, bet negalima jų maišyti tame pačiame inde. Gali susidaryti peracto rūgštis, kuri, nors yra veiksminga dezinfekavimo priemonė, yra stipriai ėsdinanti ir dirginanti.
Didelė peracto rūgšties koncentracija gali stipriai sudirginti odą, akis, nosį, gerklę ir plaučius ir palikti randų ant odos, ragenoje ir gerklėje.
Įvykio aplinkybes aiškinasi policija.
rūgštissiuntosapsinuodijimas
