Vilkaviškio rajone susidūrė mopedus vairavę paaugliai: abu pristatyti į ligoninę

Policija pranešė, jog šeštadienį, apie 14 val. 24 min. Vilkaviškio r. sav., Paežerių k., važiuodami ta pačia kryptimi, susidūrė mopedas „Derbi“, kurį vairavo 15 metų vaikinas ir kitas mopedas „Derbi“, kurį vairavo 16-metis.
Po eismo įvykio abu nepilnamečiai nuvežti pristatyti į gydymo įstaigas. Transporto priemonės išgabentos į saugojimo aikštelę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl avarijos, kurios metu buvo sužeisti žmonės.
Pirminiais duomenimis, abu vaikinai buvo blaivūs.
Vilkaviškio rajonasavarijamopedas
Rodyti daugiau žymių