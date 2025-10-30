Per avarijas Druskininkuose ir Vilniuje nukentėjo motorolerių vairuotojai

Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, spalio 29 d. apie 8 val. 30 min. Druskininkuose, M.K.Čiurlionio g., vyras (gim. 1992 m.) išvažiuodamas į M.K.Čiurlionio g., nepastebėjo pagrindiniu keliu važiuojančio motorolerio „Aprilia SR 50“, kurį vairavo vaikinas (gim. 2009 m.).
Eismo įvykio metu sužalotas motorolerio vairuotojas.
Vilniaus apskrities VPK informuoja, kad spalio 29 d. apie 16 val. 45 min. Vilniuje, Salininkų g., mikroautobusui „Mercedes Benz“, vairuojamam vyro (gim. 1970 m.), išvažiuojant iš autobusų stotelės ir kertant plačią ištisinę ženklinimo liniją bei apsisukant, į jo galinę dalį įvažiavo mopedas „Jonway YY125T-12B“, vairuojamas vyro (gim. 1988 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo mopedo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Dėl abiejų avarijų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
avarijamopedasmotoroleris
