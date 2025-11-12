Druskininkų savivaldybės vandens telkinyje rastas dar rugsėjo pabaigoje be žinios dingusio vyro kūnas

Ištraukus skenduolį iš vandens paaiškėjo, kad tai yra dar rusėjo pabaigoje be žinios dingusio vyro (gim. 1962 m.) kūnas.
Jo paiešką vykdę pareigūnai apklausė šeimos narius, kaimynus, žvalgė miškingas teritorijas, vandens telkinių pakrantes, aplink esančius parkus apskrido bepilote skraidykle (dronu), pasitelkė tarnybinius šunis, tačiau jo ilgą laiką šio vyro surasti nepavyko.
Radus kūną buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo. Pirminiais duomenimis, ant vandens telkinyje rasto vyro kūno išorinių smurto žymių nebuvo.
