Lietuvos dienaNelaimės

Tragiška nelaimė Klaipėdoje: iš dangoraižio iškrito žmogus

2025 m. lapkričio 12 d. 15:54
Darius Čiužauskas
Trečiadienio popietę uostamiestyje tragiškai žuvo žmogus.
Daugiau nuotraukų (5)
Klaipėdos centrinėje dalyje esančiame Gandrališkės mikrorajone nelaimė įvyko šio trečiadienio (lapkričio 12 d.) popietę.
Policininkai pranešimą apie ją gavo ir į Kuosų gatvę iškviesti apie 14.11 val.
Pirminiais duomenimis, iš aukščiausio gyvenamojo pastato šalyje iškrito ir mirtinai susižalojo vyras.
Patyrė tokius su gyvybe nesuderinamus sužalojimus, kad atskubėję greitosios medikai net nebandė jo gaivinti.
Teigiama, kad asmuo iškrito iš dangoraižio bendrojo naudojimo patalpų balkono.
Kūnas nukrito ant įėjimo į laiptinę stogelio.
Tragiškai pasibaigusios nelaimė priežastys ir aplinkybes yra nustatinėjamos.
Šiuo metu pareigūnai dar dirba įvykio vietoje.
Tikimasi, kad jiems padės nelaimę nufilmuoti galėjusių vaizdo kamerų įrašų peržiūra.
Prieš pat nelaimę dangoraižio gyventojai 19–20 aukšte matė įtartiną asmenį.
Jų teigimu, jaunuolis buvo ne šio namo gyventojas.
Tai ne pirma tokia mirtina nelaimė Gandrališkės mikrorajone.
2022 metų rugsėjį jame iš aukščiausio gyvenamojo pastato šalyje terasos iškrito ir mirtinai susižalojo iš Šilutės kilęs 22 metų Lietuvos dziudo čempionas bei daugkartinis prizininkas.
KlaipėdadangoraižisMirtis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.