Per avariją greta Druskininkų nukentėjo 3 žmonės

Apie avariją kelyje Varėna - Marcinkonys - Druskininkiai policijai vasario 2 d. pranešta apie 11 val. 40 min.
Atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad susidūrė automobiliai „Toyota“ ir „Volkswagen“.
Per avariją nukentėjo automobilio „Toyota“ vairuotojas (gim. 1962 m.) ir kartu važiavęs keleivis (gim. 1988 m.). Sužeista ir automobilio „Volkswagen“ keleivė (gimusi 1994 m.). Tuo tarpu šio automobilio vairuotojas (gim. 2004 m.) nenukentėjo.
Visi sužeistieji buvo nuvežti į ligoninę.
Po avarijos socialinio tinklo „Facebook“ grupės „Pagalba vairuotojams Druskininkuose“ vartotojai piktinosituo, kad kelias visada slidus ir prastai tvarkomas.
avarijasusidūrimasDruskininkų savivaldybė
