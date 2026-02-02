Lietuvos dienaNelaimės

Per avariją greta Druskininkų nukentėjo 3 žmonės

2026 m. vasario 2 d. 17:55
Lrytas.lt
Trys žmonės buvo sužaloti pirmadienio netoli Druskininkų susidūrus dviem automobiliams. Po avarijos socialiniame tinkle „Fecebook“ jo vartotojai liejo pyktį dėl to, kad kelias prastai prižiūrimas ir nuolat slidus.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie avariją kelyje Varėna - Marcinkonys - Druskininkiai policijai vasario 2 d. pranešta apie 11 val. 40 min. 
Atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad susidūrė automobiliai „Toyota“ ir „Volkswagen“. 
Per avariją nukentėjo automobilio „Toyota“ vairuotojas (gim. 1962 m.) ir kartu važiavęs keleivis (gim. 1988 m.). Sužeista ir automobilio „Volkswagen“ keleivė (gimusi 1994 m.). Tuo tarpu šio automobilio vairuotojas (gim. 2004 m.) nenukentėjo.
Visi sužeistieji buvo nuvežti į ligoninę.
Po avarijos socialinio tinklo „Facebook“ grupės „Pagalba vairuotojams Druskininkuose“ vartotojai piktinosituo, kad kelias visada slidus ir prastai tvarkomas.
avarijasusidūrimasDruskininkų savivaldybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.