Pakruojo r. nuo skardžio karjere nusirito sunkvežimis, vairuotojas rastas gulintis šalia

2026 m. vasario 5 d. 10:34
Pakruojo rajone ugniagesiai skubėjo į karjerą, kur nuo skardžio nusirito sunkvežimis. Jo vairuotojas rastas gulintis greta.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, vasario 4 d. apie 20 val. 42 min. Pakruojo r. ugniagesiai gavo pranešimą, kad Klovainių seniūnijoje, Petrašiūnų kaime, Dolomito g., apsivertė krovininis automobilis, yra prispaustas vyras.
Atvykus gelbėtojams, dolomito karjero teritorijoje nuo 20 m skardžio buvo nuslydęs sunkiasvoris automobilis „Belaz“ ir apvirtęs ant šono.
Vairuotojas rastas gulintis šalia automobilio, neprispaustas ir sąmoningas. Ugniagesiai nukentėjusiajam uždėjo kaklo įtvarą, padėjo medikams įkelti į greitosios pagalbos automobilį.
Vyras išvežtas į ligoninę.
Įvykis tiriamas.
