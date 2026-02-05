Vilniaus Vakariniame aplinkkelyje susidūrė trys automobiliai – sužalotas žmogus

Pagalbos tarnyboms 15 val. 08 min. paskambinęs vyras pranešė matęs, kaip vienas automobilis trenkėsi į kitą, o pastarasis po smūgio partrenkė žmogų.
Kitas pranešėjas nurodė, kad susidūrė trys automobiliai.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti greitosios medikai ir ugniagesiai gelbėtojai.
Prispaustų žmonių nebuvo, todėl gelbėtojai tik atjungė avariją patyrusių automobilių akumuliatorius.
Paaiškėjo, kad į kairėje eismo juostoje stovėjusį kelininkų mikroautobusą įsirėžė automobilis „Volvo“, o į pastarąjį – automobilis „Renault“.
Visų į eismo įvykį patekusių automobilių vairuotojai buvo blaivūs.
Medikai apžiūrėjo ir tolesnei apžiūrai į ligoninę išsivežė vieną kelių priežiūros darbuotoją. Vyras skundėsi skausmu peties srityje.
Eismo įvykio aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.
