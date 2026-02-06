Lietuvos dienaNelaimės

Didelis gaisras nusiaubė avių ir ožkų fermą greta Birštono – žuvo 32 gyvūnai

2026 m. vasario 6 d. 08:48
Lrytas.lt
Didelis gaisras penktadienį paryčiais nusiaubė avių ir ožkų fermą greta Birštono. Per incidentą žuvo 16 avių ir tiek pat ožkų. 32 gyvūnus pavyko išgelbėti.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, vasario 6 d. apie 4 val. 40 min. Birštono ugniagesiai buvo iškviesti į Matiešionių kaimą, Miško g. Buvo gautas pranešimas, kad dega tvartas, viduje daug gyvulių.
Atvykus ugniagesiams, pastatas degė atvira liepsna.
Ugniagesiai praneša, kad liepsnos apėmė U formos medinį pastatą, abi dalys jo dalys vienodo dydžio.
Per incidentą sudegė viena U formos dalis. Pastate sudegė 16 avių bei 16 ožkų.
Ugniagesiai praneša, kad dar 24 avys ir 8 ožkos buvo išgelbėtos. Taip pat išsaugotas prie pastato priblokuotas tvartas.
Darbus vykdyti padėjo ir ūkininkas su traktoriumi.
Įvykis tiriamas.
