Didelis gaisras nusiaubė avių ir ožkų fermą greta Birštono – žuvo 32 gyvūnai

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, vasario 6 d. apie 4 val. 40 min. Birštono ugniagesiai buvo iškviesti į Matiešionių kaimą, Miško g. Buvo gautas pranešimas, kad dega tvartas, viduje daug gyvulių.
Atvykus ugniagesiams, pastatas degė atvira liepsna.
Ugniagesiai praneša, kad liepsnos apėmė U formos medinį pastatą, abi dalys jo dalys vienodo dydžio.
Per incidentą sudegė viena U formos dalis. Pastate sudegė 16 avių bei 16 ožkų.
Ugniagesiai praneša, kad dar 24 avys ir 8 ožkos buvo išgelbėtos. Taip pat išsaugotas prie pastato priblokuotas tvartas.
Darbus vykdyti padėjo ir ūkininkas su traktoriumi.
Įvykis tiriamas.
GaisrasBirštono savivaldybėugniagesiai
