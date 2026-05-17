Prie Neries Kaune – du nerimo signalai, skubėjo tarnybos

Apie 8 val. 14 min, gautas, kad iš Neries upės ties Neries krantine praeiviai ištraukė merginą, tačiau ji elgiasi neadekvačiai, vėl eina į vandenį.
Atvykus gelbėtojams, moteris buvo ant kranto – šlapia, sušalusi, sąmoninga. Gelbėtojai padėjo ją užvesti į statų skardį ir perdavė medikams.
Apie 13 val. 16 min. gautas pranešimas, kad per Varnių tilto turėklus stovi persisvėręs vyras, ruošiasi šokti žemyn.
Atvykus ugniagesiams, vyras jau buvo policijos pareigūnų automobilyje.
Gelbėtojaimedikaitiltas
Rodyti daugiau žymių