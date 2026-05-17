Lietuvos dienaNelaimės

Prie Neries Kaune – du nerimo signalai, skubėjo tarnybos

2026 m. gegužės 17 d. 14:09
Lrytas.lt
Kauno gelbėtojai gegužės 16-ąją dukart skubėjo prie Neries, nes gavo pranešimą apie keistai besielgiančią merginą ir vyrą.
Apie 8 val. 14 min, gautas, kad iš Neries upės ties Neries krantine praeiviai ištraukė merginą, tačiau ji elgiasi neadekvačiai, vėl eina į vandenį.
Atvykus gelbėtojams, moteris buvo ant kranto – šlapia, sušalusi, sąmoninga. Gelbėtojai padėjo ją užvesti į statų skardį ir perdavė medikams.
Apie 13 val. 16 min. gautas pranešimas, kad per Varnių tilto turėklus stovi persisvėręs vyras, ruošiasi šokti žemyn.
Atvykus ugniagesiams, vyras jau buvo policijos pareigūnų automobilyje. 
