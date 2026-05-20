Lietuvos dienaNelaimės

Per dujų sprogimą Vilniaus r. nukentėjo žmogus

2026 m. gegužės 20 d. 09:56
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo antradienio vakarą Vilniaus r. gyvenamojo namo rūsyje sprogus susikaupusioms dujoms.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gegužės 19 d. apie 22 val. 08 min. pranešta, kad Vilniaus r., Rudaminos seniūnijoje, Kalviškių kaime, Žaliojoje g. name sprogo dujų katilas.
Atvykus ugniagesiams nustatyta, kad nuosavo mūrinio namo rūsyje sprogo nuo dujinio katilo susikaupusios dujos.
Per sprogimą žmogus patyrė kūno nudegimų, greitosios pagalbos medikaijį išvežė į ligoninę.
Sprogimo metu išdužo rūsio langai ir keli langai pirmame aukšte. Išlūžo durys tarp patalpų ir medinė pertvara tarp kambarių pirmame aukšte.
Ugniagesiai atjungė elektrą, užsuko dujų įvadas.
Įvykis tiriamas.
