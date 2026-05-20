Per dujų sprogimą Vilniaus r. nukentėjo žmogus

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gegužės 19 d. apie 22 val. 08 min. pranešta, kad Vilniaus r., Rudaminos seniūnijoje, Kalviškių kaime, Žaliojoje g. name sprogo dujų katilas.
Atvykus ugniagesiams nustatyta, kad nuosavo mūrinio namo rūsyje sprogo nuo dujinio katilo susikaupusios dujos.
Per sprogimą žmogus patyrė kūno nudegimų, greitosios pagalbos medikaijį išvežė į ligoninę.
Sprogimo metu išdužo rūsio langai ir keli langai pirmame aukšte. Išlūžo durys tarp patalpų ir medinė pertvara tarp kambarių pirmame aukšte.
Ugniagesiai atjungė elektrą, užsuko dujų įvadas.
Įvykis tiriamas.
