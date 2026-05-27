Tragiškai žuvus ugniagesiui – širdį veriantys žodžiai: „Kitus saugojo iki paskutinės akimirkos“

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
„Šiandien netekome žmogaus, kuris iki paskutinės akimirkos saugojo kitus. Kuriam tarnyba buvo ne apie darbą, ji visuomet buvo apie žmones. Visa mūsų tarnybos bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą dėl šiandien tarnybos metu mirusio Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesio. Mintimis esame kartu su mirusio ugniagesio artimaisiais ir visais kolegomis, – rašoma tarnybos žinutėje feisbuke. – Visuomet liksi dalis mūsų. Tegul kelionė būna lengva, bičiuli!“
Kaip skelbta anksčiau, ugniagesys dirbo savivaldybių ugniagesių komandoje.
Jis žuvo gesindamas gaisrą Lazdjų rajone, Barčių kaime. Liepsnos buvo kilusios miške.
Naujienų agentūros ELTA kalbinta Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė sakė, jog ugniagesys žuvo, gesindamas būtent minėtą gaisrą miške.
„Gaisro metu žuvo ugniagesys gelbėtojas, žmogus, kuris tarnavo valsybei, (...) dirbo Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Veisiejų komandoje“, – sakė A. Miškinienė.
Merė tiksliai neįvardijo, kiek laiko žuvusysis dirbo ugniagesiu, tačiau vyrą apibūdino ne tik kaip sąžiningai pareigas ėjusį ugniagesį, bet ir kaip aktyvų bendruomenės narį.
Anot A. Miškinienės, gaisro metu degė apie 10 hektarų miško ploto, gaisrą gesino jungtinės pajėgos – tiek PAGD, tiek ir Lazdijų rajono savivaldybės ugniagesiai gelbėtojai.
Kaip teigė A. Miškinienė, dėl ugniagesio gelbėtojo žūties bus atliekamas tyrimas.
„Tai nėra dažnos tokios situacijos, jos yra be galo skaudžios. (...) Savivaldybė, galiu užtikrinti ir patikinti, visas aplinkybes – ir gaisro, ir gesinimo – vertins, tikrins, žiūrės, stebės, ar tikrai viskas vyko taip, kaip turėtų vykti“, – dėstė A. Miškinienė.
Lazdijų rajono savivaldybė žada suteikti finansinę pagalbą žuvusio ugniagesio šeimai.
