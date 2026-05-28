Didelė avarija Kaune: judrioje sankryžoje sužeisti 2 žmonės, nusidriekė transporto spūstys

Avarija įvyko apie 14 val. 30 min., Birželio 23-iosios ir A. Baranausko gatvių sankryžoje.
Policija apie 15 val. 10 min. pranešė, jog susidūrimo vietoje dirbant pareigūnams, eismas laikinai stabdomas.
Miesto greitosios pagalbos stoties medikai naujienų portalą Lrytas informavo, jog į Kauno klinikas buvo pristatyti 64 ir 42 metų vyrai, patyrę galvos, rankų traumas ir kitus sužalojimus.
Pirminiais duomenimis, sužeistųjų gyvybėms pavojus negresia, rimtesnių komplikacijų kilti neturėtų.
Vyresnio amžiaus nukentėjusysis – „Renault“ vairuotojas, jaunesnis – „Renault“ keleivis.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė portalui Lrytas pranešė, jog siekiant užfiksuoti eismo įvykį, buvo į orą pakeltas dronas.
Maždaug pusę ketvirtos policija papildomai informavo, jog baigus fiksavimą dronu, eismas atnaujinamas, tačiau jis vis tiek liks apsunkintas, kol nebus patraukti automobiliai.
Pirminėmis žiniomis, abu vairuotojai buvo blaivūs.
Po avarijos didelės spūstys nusidriekė Taikos ir Pramonės prospektuose, A. Baranausko, Birželio 23-osios, kitose gatvėse.