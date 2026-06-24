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Kauno Šilainiuose radus karo laiko granatą – specialiųjų tarnybų sujudimas: aptverta teritorija, įvestas planas „Skydas“

2026 m. birželio 24 d. 13:47
Trečiadienį Kauno Šilainiuose fiksuojamas specialiųjų tarnybų sujudimas – kauniečiai praneša apie gausias policijos pajėgas, aptvertą teritoriją ir ribojamą eismą Baltų prospekte.
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Į naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakciją kreipėsi keli skaitytojai, teiravęsi, kas vyksta prie Lietuviškų patiekalų restorano „Bernelių užeiga“ Šilainiuose.
„Sveiki, kas vyksta Šilainių „Berneliuose“? Daug policijos, uždaryta gatvė“, – rašė vienas kaunietis.
Kita skaitytoja pranešė, kad pareigūnai aptvėrė didelę teritoriją ir neleidžia pravažiuoti. Kauniečių teigimu, veiksmas vyksta ties Baltų pr. 81.
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Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinti pareigūnė portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino, kad 11 val. 50 min. gautas pranešimas apie rastą karo laikų granatą.
Dėl radinio įvestas planas „Skydas“, laukiama išminuotojų.
Gyventojų ir vairuotojų prašoma laikytis pareigūnų nurodymų, neiti į aptvertą teritoriją ir, esant galimybei, rinktis kitą maršrutą. Įvykio vietoje dirba policijos pareigūnai.
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