Kauno Šilainiuose radus karo laiko granatą – specialiųjų tarnybų sujudimas: aptverta teritorija, įvestas planas „Skydas“

Į naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakciją kreipėsi keli skaitytojai, teiravęsi, kas vyksta prie Lietuviškų patiekalų restorano „Bernelių užeiga“ Šilainiuose.
„Sveiki, kas vyksta Šilainių „Berneliuose“? Daug policijos, uždaryta gatvė“, – rašė vienas kaunietis.
Kita skaitytoja pranešė, kad pareigūnai aptvėrė didelę teritoriją ir neleidžia pravažiuoti. Kauniečių teigimu, veiksmas vyksta ties Baltų pr. 81.
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Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinti pareigūnė portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino, kad 11 val. 50 min. gautas pranešimas apie rastą karo laikų granatą.
Dėl radinio įvestas planas „Skydas“, laukiama išminuotojų.
Gyventojų ir vairuotojų prašoma laikytis pareigūnų nurodymų, neiti į aptvertą teritoriją ir, esant galimybei, rinktis kitą maršrutą. Įvykio vietoje dirba policijos pareigūnai.
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