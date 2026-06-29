Per avariją greta Vilniaus sužalotas motociklininkas

Pranešimas apie avariją Rudaminos miestelyje (Vilniaus rajonas) birželio 29 d. gautas apie 22 val. 14 min. Buvo pranešta, kad Vilniaus g. susidūrė motociklas ir lengvasis automobilis „Toyota“.
Pasak pranešimo, po susidūrimo motociklininkui reikia greitosios pagalbos medikų.
Atvykę medikai sužalotą motociklininką išsivežė į ligoninę.
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Tuo tarpu policijos pareigūnai pradėjo aiškintis avarijos aplinkybes.
Įvykis tiriamas.
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