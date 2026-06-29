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Prie daugiabučio Vilniuje rastas 40-mečio vyro lavonas

2026 m. birželio 29 d. 15:01
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi 40-mečio vyro mirties aplinkybes. Kūnas rastas viešoje vietoje greta daugiabučio pirmadienį po pietų.
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Apie negyvą vyrą, rastą Tyzenhauzų g., birželio 29 d. policijai pranešta apie 13 val. 18 min. Policijos pareigūnai buvo informuoti, kad viešoje vietoje greta namo rastas 40 metų kūnas, greitosios pagalbos medikai jau konstatavo mirtį.
Pirminiais duomenimis, smurto žymių ant kūno nerasta. Tad vyriškio mirties priežastį dabarturėtų nustatyti teismo medicinos ekspertai. Kol kas neatmetama, kad vyriškis galėjo perdozuoti narkotikų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
mirė vyrasVilniusNarkotikai
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