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Pramonės prospekte Kaune – kaktomuša: susidūrė „Volkswagen“ ir BMW

2026 m. liepos 1 d. 16:56
Trečiadienio popietę Kaune, Pramonės prospekte, įvyko dviejų automobilių eismo įvykis.
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Apie avariją pirmiausia pranešta socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Kur stovi policija Kaune“, kur gyventojai pasidalijo įvykio vietos nuotrauka.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčio pareigūno duomenimis, pranešimas apie eismo įvykį gautas 15.46 val. Pramonės pr. 8.
Pirminiais duomenimis, kaktomuša susidūrė automobiliai „Volkswagen“ ir BMW.
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Kol kas policija negalėjo pakomentuoti, ar eismo įvykio metu buvo sužeistų žmonių.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
KaunasavarijaBMW
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