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Ugniagesiai sukelti ant kojų – Klaipėdos r. dega angaras

2026 m. liepos 2 d. 20:12
Lrytas.lt
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Gausios ugniagesių pajėgos ketvirtadienio vakarą išskubėjo gesinti Klaipėdos rajone degančio angaro.
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Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, liepos 2 d. apie 19 val. 19 min. gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdos rajone, Kretingalės seniūnijoje, Kalotės kaime, Adamo Brako g. dega angaras.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos, Palangos, Kretingos ir Klaipėdos raj. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
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Atvykus ugniagesiams, angaras degė atvira liepsna.
Apie 20 val. 20 min. gaisras lokalizuotas, ugnies plitimas sustabdytas.
Įvykis tiriamas.
GaisrasKlaipėdos rajonasugniagesiai
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