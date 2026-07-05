Girtas latvis sukėlė avariją, per kurią apdaužytas Lietuvos įmonės autobusas, vežęs britų turistus

Kaip Lrytas sekmadienį informavo per Latviją keliavę žmonės, sekmadienį po pietų kelyje Ryga – Talinas buvo užfiksuotas į avariją patekęs Lietuvos įmonės „Vilneda“ autobusas.
Iš redakcijai perduotos vaizdo medžiagos matyti, kad policijos automobilių apsuptas apdaužytas autobusas, pažymėtas įmonės „Vilneda“ logotipais, stovėjo kelkraštyje ties priešpriešine eismo juosta, o kitoje kelioje pusėje matėsi į griovį nuskriejęs lengvasis automobilis.
Avarija vidurdienį įvyko kelyje „Via Baltica“ (Latvijos kelias A1, o pagal europinę numeraciją – E 67) atkarpoje nuo Rygos važiuojant Estijos sienos link – apie 70 km nuvažiavus nuo Rygos ir iki sienos likus maždaug 42 km.
Girtas vairuotojas Latvijoje sukėlė avariją: nukentėjo Lietuvos vežėjo autobusas
Pirminiais duomenimis, avarija įvyko dėl girto lengvojo automobilio vairuotojo latvio kaltės. Kaip Lrytas informavo įmonės „Vilneda“ direktorius Tautvydas Žilinskas, autobusą vairavo didelę patirtį turintis vairuotojas, įmonėje dirbantis jau kone 20 metų. Jis į Taliną vežė 19 britų turistų grupę ir gidę latvę.
Vėliau vairuotojas pasakojo, kad artėjant prie sankryžos jis pastebėjo šalutiniu keliu važiuojantį lengvąjį automobilį. Dėl viso pikto autobuso vairuotojas sumažino greitį. Netrukus viskas įvyko žaibo greičiu.
„Lengvojo automobilio vairuotojas turėjo sustoti prie „Stop“ ženklo, tačiau jis to nepadarė, tik sumažino greitį. O paskui staigiai šovė į priekį ir bandė sukti kairėn. Autobuso vairuotojas buvo priverstas reaguoti, todėl vairą suko į priešpriešinę eismo juostą ir ekstremaliai stabdė. Laimei, priešpriešinėje juostoje nebuvo jokių automobilių.
Autobusas kliudė lengvojo automobilio priekį ir šis nuskriejo nuo kelio. Jei ne žaibiška autobuso vairuotojo reakcija ir teisingi veiksmai, pasekmės galėjo būti žymiai sunkesnės – autobusas būtų atsitrenkęs į lengvojo automobilio dureles ir neaišku, kaip viskas būtų pasibaigę“, – Lrytas pasakojo įmonės vadovas.
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Autobusu važiavę žmonės nenukentėjo, sveikas liko ir lengvojo automobilio vairuotojas. Tačiau paaiškėjo, kad avariją sukėlęs 66 metų vyras yra visiškai girtas. Policija jam nustatė 2,26 prom. girtumą.
Avarija įvyko po lietaus šlapiame kelyje, buvo gana slidu. Abi transporto priemonės apgadintos taip, kad toliau kelionės tęsti nebegalėjo.
Atvykę Latvijos policijos pareigūnai pradėjo įvykio tyrimą. O „Vilneda“ į avarijos vietą išsiuntė pakaitinį autobusą, kuriuo britų turistai tęsė kelionę.
Sudaužytas autobusas išgabentas į Vilnių remontui.
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