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Kaune, K. Baršausko gatvėje – pranešimas apie partrenktą žmogų, eismas sulėtėjęs

2026 m. liepos 7 d. 20:11
Antradienio vakarą Kaune, K. Baršausko gatvėje prie prekybos ir laisvalaikio centro „Molas“, specialiosios tarnybos skubėjo į įvykio vietą po pranešimo apie galimai automobilio partrenktą merginą.
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Tuo metu vairuotojai praneša, kad mieste formuojasi didesnės spūstys.
Skaitytojai atsiuntė nuotrauką iš įvykio vietos, kur, jų teigimu, galimai buvo partrenktas žmogus.
Portalui susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, šis patvirtino, kad pranešimas apie įvykį buvo gautas 18.53 val.

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Pirminiais duomenimis, galimai buvo partrenkta mergina.
Kol kas daugiau informacijos apie įvykį policija neturi. Pareigūnai aiškinasi eismo įvykio aplinkybes.
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Tuo metu skaitytojai informuoja, kad nuo VI forto žiedo formuojasi transporto spūstys.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, šis negalėjo patvirtinti, kad iš tikrųjų buvo partrenkta mergina. Pasak jo, įvykio vietoje dar dirba pareigūnai.
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